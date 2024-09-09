طرد شرطية هندية بسبب التزوير – صورة

تاج محل أعلنت الحكومة المركزية الهندية طرد شرطية بدرجة ضابط التدريب في الخدمة المدنية، بوجا خيدكار، من الخدمة الإدارية بسبب محاولاتها اجتياز امتحان بتزوير هويتها. وألغت لجنة الخدمة العامة الاتحادية ترشيح خيدكار وحرمتها مــــن جميع الامتحانات والاختيارات المستقبلية للجنة. وقالت لجنة الخدمة المدنية الاتحادية: «إنها وجدت مذنبة بالتصرف بما يخالف أحكام قواعد امتحان الخدمة المدنية». أجرت لجنة الخدمة المدنية الاتحادية تحقيقاً مفصلاً وشاملاً في جنحة بوجا مانوراما ديليب خيدكار المرشحة الموصى بها مؤقتاً لامتحان الخدمة المدنية، وكشف التحقيق أنها استغلت بشكل احتيالي محاولات تجاوزت الحدود المسموح بها بموجب قواعد الامتحان من خلال تزوير هويتها عن طريق تغيير اسمها واسم والدها ووالدتها وصورتها وتوقيعها ومعرف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول والعنوان، كما قالت اللجنة. صحيفة الخليج

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