تلاحقنا هذه المليشيا في بيوتنا واهلنا ولم يسلم منها اخواتنا ومشايخنا

رحم الله الخال الشيخ بشير عبدالله كوة ، فقد توفى اليوم بمستشفى المك نمر بشندي متأثرا بجراحه التي تعرض لها في منزله في الخرطوم الحاج يوسف في هجوم غادر من مليشيا الدعم السريع أصيب فيه هو وابنه، وانتقل بعدها الى مدينة شندي بعد معاناة استمر لأكثر من اسبوع للوصول للمستشفى.

الشيخ بشير عبدالله هو بن عم الوالدة دينا وزوج عمتنا سعاد علي كوة وشقيق الخال يوسف وابراهيم وشقيق كل من الأخوات أم الخير وصندل وزينب، وهو واحد من أعمدة أسرتنا وكبارات العشيرة، رجل صوفي زاهد في الحياة واحد مشايخ مسيد شوارق الانوار بمنطقة حجر الجواد الذي ادخر له حياته في آخر عمره، هذا المسيد أسسه جنبا الى جنب مع أخيه الشيخ المرحوم جبرالدار سلام احد مشايخ السجادة القادرية العركية، وكان اول من اخبرنا عن الشيخ عبدالله ازرق طيبة حيث دوما كانوا يحرصون على زيارته سنوياً في السجادة الكبيرة في طيبة الشيخ عبدالباقي، او مسيد الشيخ عبدالوهاب الكباشي.

اشكر جزيل الشكر الاخوة بالقوات المسلحة وخاصة السلاح الطبي بالفرقة بشندي لما قدموه من خدمات طبية واجروا عملية جراحية له، كذلك الشكر للاخ عمار باشري وشيخ العرب مصلح نصار، والأخ العزيز عمر محمد فضل وأسرته الكريمة لا استطيع أن أوفيكم حقكم كاملا ، وآخرين لا استطيع ذكرهم ، فقد كانت آجال ومقادير ربنا حاكمة.