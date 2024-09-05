شاهد بالفيديو.. احتفالاً بالفوز على النيجر.. لاعب المنتخب السوداني جون مانو يعزف لزملائه السلام الوطني السوداني مستخدماً “البيانو” واللاعبون يغنون مع عزفه ويصفونه بالأسطورة

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, إعجاب الجمهور والمتابغين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع لاعب المنتخب السوداني, وأهلي بنغازي الليبي, جون مانو, وهو يحتفل مع زملائه بالمنتخب بعد الفوز على منتخب النيجر بهدف نظيف على ملعب جوبا, ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وقام جون مانو, بعزف السلام الوطني لبلاده “نحن جند الله جند الوطن” لزملائه اللاعبين مستخدماً آلة “البيانو”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ردد اللاعبون النشيد الوطني خلف زميلهم وهو يعزف, وصفقوا له في النهاية المقطع وهم يهتفون ويصفونه بالأسطورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)