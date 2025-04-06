شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزية بيسيرو، تحدياً قوياً في رحلة الدفاع عن لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي يحمله الفريق الأبيض عن الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش

مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي تقام فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وستيلينبوش

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بجنوب أفريقيا بين الزمالك وستيلينبوش انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتبدو مهمة الزمالك أسهل لحسم التأهل في القاهرة متسلحاً بأرضه وجماهيره أمام الفريق الجنوب أفريقي في لقاء العودة، ليواصل الأبيض رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطي عقبة الشرطة الكينى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد، وفى الإياب بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على بلاك بولز بهدفين دون رد بالجولة الأولى لدور المجموعات، ثم تعادل مع انيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق، ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدف دون رد، ثم تعادل سلبياً مع المصري ثم فاز على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً فاز على أنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة من المجموعات بنتيجة 3-1.

وفي الدور ربع النهائي تعادل الزمالك مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي سلبياً بدون أهداف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش

تنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.