الامارات | الجواد "فيرست كلاس" يخطف لقب "دبي كحيلة كلاسيك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد، الجواد «فيرست كلاس» الفائز بالشوط الأول من فعاليات كأس دبي العالمي 2025 وهو شوط "دبي كحيلة كلاسيك".

وفاز الجواد ، الجواد «فيرست كلاس» الفائز في مسافة 2000 متر رملي، في الشوط الذي شهد مشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة وجوائزه مليون دولار.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

الشوط الأول

اسم السباق: دبي كحيلة كلاسيك

المسافة: 2000 متر– رملي

الفئة: الخيول العربية الأصيلة - الأولى

الجائزة المالية: مليون دولار

المركز الأول: فيرست كلاسيك

المركز الثاني: تلال الخالدية

المركز الثالث: مُبيد