شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يحسم حارس مرمى الزمالك أمام مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الدفع بـ محمد صبحى في حراسة المرمى في مباراة مودرن سبورت المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويأتي قرار بيسيرو لتطبيق عملية التدوير بين الحراس،ومن أجل منح الفرصة لمحمد صبحى والحفاظ على مستواه خاصة في الوقت الذى يشارك فيه محمد عواد بشكل أساسي في مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراته أمام مودرن سبورت المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، باللاعبين البدلاء والمستبعدين.

وجاء قرار الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، بالاعتماد على البدلاء والمستبعدين فى مواجهة مودرن سبورت، بعد رفض رابطة الأندية تعديل موعد المباراة.

وكان الزمالك تقدم بطلب إلى الرابطة لتأجيل المباراة، من أجل التركيز على مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويضع البرتغالى جوزيه بيسرو المدير الفني للفريق، مباراة بطل جنوب أفريقيا على رأس اهتماماته من أجل تخطى هذا الدور والصعود إلى الدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية.