شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدراسات الدولية للمدربين الاثنين المقبل بحضور رئيس الاتحاد الدولى لليد والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد الأفريقي منصور اريمو ، ونائبه مدحت البلتاجي، ورئيس الاتحاد المصري خالد فتحي، الاثنين المقبل، بالأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، درسات الرخصة الدولية للمدربين "الرخصة b".

ويحرص الاتحاد المصري لكرة اليد على صقل مهارات المدربين وتطويرهم، ولذلك يحرص على التعاون مع الاتحاد الدولي والأفريقي وتوفير أفضل المحاضرين على مستوى العالم، خاصة أن مصر أصبحت من أهم نجوم الصف الأول لكرة اليد فى العالم، والكل يشهد لمدربينها وكوادرها المميزة في العديد من دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد مقرها داخل صالة الدكتور حسن مصطفى الصرح الرياضة الكبير بمدينة أكتوبر.