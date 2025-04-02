شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

ييبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، عقب انتهاء مباراة الفريقين مساء أمس الثلاثاء في موقعة الذهاب بالقاهرة، من أجل التحضير الجيد قبل السفر إلى موريتانيا لخوض لقاء العودة أمام بطل السودان.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على مشاهدة مباراة الذهاب بين الفريقين لدراسة الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه، ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السوداني، من أجل وضع الخطة المناسبة ومحاولة استغلال كل الفرص التي تتاح للاعبين أمام مرمى الخصم.

في سياق مغاير، صرح الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه عقب الإعلان عن إلغاء نادى بيراميدز طلبه باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراته أمام الأهلي المحدد لها يوم 12 إبريل الجاري ضمن مسابقة دوري القسم الأول، ورد عبر البريد الإلكترونى للاتحاد طلب النادى الأهلى بالاستمرار فى إجراءات استقدام الحكام مع تحمله لتكاليف استقدامهم.