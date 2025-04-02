الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة
الشارقة - الجزيرة 17:45
الوصل - شباب الأهلي 20:30
كأس إيطاليا
ميلان - إنتر ميلان 23:00
كأس السعودية
القادسية - الرائد 22:00
مانشستر سيتي - ليستر سيتي 22:45
نيوكاسل - برينتفورد 22:45
ليفربول - إيفرتون 23:00
الكونفيدرالية الإفريقية
ستيلينبوش - الزمالك 17:00
أسيك ميموزا - نهضة بركان 20:00
كأس إسبانيا
أتلتيكو مدريد - برشلونة 23:30
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