السعودية | الأول من نوعه على مستوى المملكة.. إطلاق الإطار الوطني لمعايير سلامة المرضى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى “معايير سلامة المرضى”، وهو إطار وطني شامل يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم وممارسات سلامة المرضى في مختلف المنشآت الصحية.

وجرى تطوير المعايير استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية والتجارب الوطنية الرائدة لتغطي عشرة مجالات رئيسية تشمل: أدوات الجودة، ثقافة السلامة، التعليم والتدريب، مؤشرات الأداء، وتمكين المرضى. ويضم كل مجال خمسة معايير رئيسية، مدعومة بخمسة أدلة تنفيذية تُسهم في تسهيل تطبيقها على أرض الواقع.

ويهدف هذا المشروع الوطني إلى تعزيز التميز في سلامة المرضى ورفع جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب دعم الجهود الوطنية في تحقيق مستهدفات خطة العمل العالمية لسلامة المرضى.

ويوفر المشروع أداة معيارية موثوقة تُمكّن المنشآت الصحية من تقييم أدائها وتطويره بشكل ممنهج، بما يعزز بيئة الرعاية الآمنة ويُسهم في الحد من الأضرار الممكن تفاديها.

ومن المتوقع أن تحدث المعايير أثرًا نوعيًا في توحيد الممارسات الآمنة، وتحسين بيئة تقديم الرعاية الصحية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر بناء نظام صحي أكثر أمانًا وكفاءة، وتمكين الكوادر الصحية والمرضى على حد سواء من تبني أفضل الممارسات والحد من الأضرار الممكن تجنبها.

وأوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور علي بن طالع عسيري أن إطلاق المعايير الوطنية لسلامة المرضى يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ بيئة صحية آمنة ومتكاملة، تعزز من ثقة المرضى وتُسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية الإطار في تمكين مقدمي الرعاية من تطبيق ممارسات قائمة على الأدلة، تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط