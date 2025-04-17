شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 13.64 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الأهليبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري،، 136.64 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك مصرارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، إلى: 13.64 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندريةسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.64 جنيه للبيع، و13.59 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قناة السويسبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 13.65 جنيه للبيع، و13.56 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، 13.63 جنيه للبيع، و13.58 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 13.64 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.64 جنيه للبيع، و13.62 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 13.64 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، إلى: 13.64 جنيه للبيع، و13.54 جنيه للشراء.
اسماعيل الماحي
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