شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 13.64 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك الأهلي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري،، 136.64 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك مصر ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، إلى: 13.64 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.64 جنيه للبيع، و13.59 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قناة السويس بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 13.65 جنيه للبيع، و13.56 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، 13.63 جنيه للبيع، و13.58 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 13.64 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء. سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.64 جنيه للبيع، و13.62 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الكويت الوطني سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 13.64 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قطر الوطني ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، إلى: 13.64 جنيه للبيع، و13.54 جنيه للشراء.