“النمر” : التدخين عامل مباشر في تضيُّق الشرايين ويستوجب فحص القلب دورياً

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “النمر” : التدخين عامل مباشر في تضيُّق الشرايين ويستوجب فحص القلب دورياً والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
شدَّدَ الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على أهمية إجراء فحص جهد القلب بشكلٍ دوري لكل مدخن؛ مؤكداً أن التدخين يُعَد من العوامل القوية في تضيُّق شرايين القلب وحدوث الجلطات، حتى إن لم يكن مصحوباً بأيّ عوامل خطورة أخرى.
وأشار “النمر”؛ إلى أن الكشف المبكّر من خلال الفحوصات الدورية يُسهم في تقليل احتمالية الإصابة المُفاجئة؛ مؤكداً ضرورة رفع الوعي بأثر التدخين المباشر في صحة القلب.
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