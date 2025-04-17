“النمر” : التدخين عامل مباشر في تضيُّق الشرايين ويستوجب فحص القلب دورياً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شدَّدَ الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على أهمية إجراء فحص جهد القلب بشكلٍ دوري لكل مدخن؛ مؤكداً أن التدخين يُعَد من العوامل القوية في تضيُّق شرايين القلب وحدوث الجلطات، حتى إن لم يكن مصحوباً بأيّ عوامل خطورة أخرى.