السعودية | بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بتوجيهٍ من القيادة -أيّدها الله- وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارةٍ رسمية.