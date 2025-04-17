السعودية | جامعة الأمير سطام تشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم برؤية مستقبلية طموحة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جامعة الأمير سطام تشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم برؤية مستقبلية طموحة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شاركت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم، الذي نظمته وزارة التعليم في العاصمة الرياض وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 إبريل. وقدمت الجامعة خلال مشاركتها عددًا من الإنجازات والمبادرات النوعية، وسط حضور محلي ودولي لافت، وبمشاركة أكثر من 400 جهة تعليمية.

جناح الجامعة.. رؤية متجددة للمستقبل

استعرض جناح الجامعة تطورها الأكاديمي والبحثي من خلال عرض تفاعلي شمل برامج البكالوريوس والدراسات العليا، والخدمات الرقمية المطوّرة لخدمة طلاب وطالبات الجامعة، إلى جانب إبراز إنجازاتها في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وقد شهد الجناح إقبالًا كبيرًا من الزوار والوفود الأكاديمية، ما يعكس السمعة الأكاديمية المتميزة للجامعة على المستوى الوطني.

كما شاركت الجامعة في جلسة حوارية بعنوان: (تمكين المعلمين: قيادة ثورة التعليم الرقمي)، مثلها فيها الدكتور طارق قيسي، عميد كلية إدارة الأعمال. وناقشت الجلسة موضوعات مهمة من أبرزها: مستقبل التعليم، الذكاء الاصطناعي، تنمية مهارات المعلم الرقمي، وتعزيز الكفاءات الوطنية.

كما قدّم الدكتور عواد بن علي الوثيري، عميد معهد الاستشارات وحلول الأعمال، رؤية طموحة حول الاستثمار الجامعي، مؤكدًا أن المعاهد تمثل أذرعًا استثمارية ذكية، تستثمر العقول وتدير الأصول نحو تمويل مستدام للتعليم.

زيارات نوعية وشخصيات رفيعة

حظي جناح الجامعة بزيارة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، حيث اطلع على المنظومة التعليمية الرقمية والابتكارات المعروضة، وتسلّم درعًا تذكاريًا من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، بحضور عدد من وكلاء الجامعة والمسؤولين.

توقيع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التعاون

ضمن جهود الجامعة في توسيع شراكاتها العلمية والتقنية، وقّعت الجامعة عددًا من الاتفاقيات البارزة، من أبرزها:

•مذكرة تعاون مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير التقني. وقد وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيسها، ومن جانب الشركة المهندس علي العشبان.

•مذكرة تفاهم مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، للتعاون في مجالات التطوير والابتكار التقني دعمًا للتنمية الوطنية وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030. وقع المذكرة من الجامعة رئيسها، ومن المركز الدكتور سعود بن سعيد.

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