شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مروعة لقيام مسلحين من شبوة بقتل سائق سيارة اجرة من صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر لكريتر سكاي بقيام مسلحين من مديرية نصاب بالتقطع لسائق سيارة اجرة من صنعاء.

وقالت المصادر:قتل سائق سيارة اجرة من بني حشيش بصنعاء بمنطقة نصاب في شبوة.

واضافت:يشتغل بنقل الركاب من العبر وسيئون وشبوة وقام المسلحين بالركوب معه واول ماوصلوا نصاب قاموا بقتله وسرقة السيارة الا ان بالطريق وقفت السيارة فيما الريموت مع السائق الذي قتل وتم رمي جثمانه بالطريق

واختتمت:بعد توقف السيارة مع قطاع الطرق تركوها وهربوا فيما تم التعرف عليهم كونهم من شبوة.

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