شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 51.17 جنيه للبيع، و51.04 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، إلى: 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 51.18 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 51.20 جنيه للبيع، و51.10 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، 51.13 جنيه للبيع، و51.03 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 51.18 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.20 جنيه للبيع، و51.10 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 51.13 جنيه للبيع، و51.03 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، إلى: 51.20 جنيه للبيع، و51.10 جنيه للشراء.