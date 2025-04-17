عانى منه 7 سنوات.. معلومات عن مرض أنهى حياة لاعب الزمالك سعد محمد

القاهرة - سمر حسين - صحة

توفي سعد محمد، لاعب الزمالك السابق، بعد صراع مرير مع مرض السرطان في الفترة الأخيرة، ما آثار نوبة حزن واسعة في الوسط الرياضي، خاصة إن الوفاة جاءت بعد رحيل ناشئ الزمالك السابق إبراهيم شيكا، الذي رحل بالسرطان أيضًا.

وأكد والد اللاعب في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أن سعد توفي قبل ساعات بعد أن كان قد سافر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

سبب وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق

وكان سعد محمد أصيب بمرض سرطان النخاع، الذي أثر بشكل كبير على صحته، وتسبب في فقدانه لوزن كبير وأبعده عن ممارسة كرة القدم في الآونة الأخيرة، وذلك لأول مرة في عام 2018، وتعافى منه في أغسطس 2022. إلا أنه عاد إليه، وجرى تشخيصه مجددًا بإصابته بسرطان النخاع العظمي، المعروف بالمايلوما المتعددة، وهو أحد أخطر أنواع السرطانات.

الجدير بالذكر إن اللاعب كان خضع لزرع النخاع، إلا أن حالته الصحية تدهورت قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم.

ما هو المرض الذي أنهى حياة لاعب الزمالك سعد محمد؟

وسرطان النخاع العظمي، أو المايلوما المتعددة، يصيب الخلايا المنتجة للدم، ويتسبب في مشاكل صحية كبيرة، إذ يتأثر به العديد من الأعضاء مثل العمود الفقري، الجمجمة، الحوض والأضلاع.

وقد أوردت هيئة الصحة البريطانية (NHS) أن المايلوما قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، وغالبًا ما تكتشف خلال فحص دم أو بول روتيني.

أعراض المايلوما المتعددة

قد تشمل أعراض المرض:

ألم مستمر في العظام.

ضعف العظام وزيادة قابليتها للكسر.

التعب

الضعف

ضيق التنفس بسبب فقر الدم.

تكرار الالتهابات.

مشاكل في الكلى.

كدمات ونزيف غير طبيعي مثل نزيف الأنف أو نزيف اللثة.

أسباب المرض

لا يُعرف السبب الدقيق لحدوث المايلوما المتعددة، لكن يعتقد الباحثون أن ضعف الجهاز المناعي، والعوامل الوراثية، والتعرض لفيروسات معينة أو المواد الكيماوية قد تلعب دورًا في الإصابة.

علاج سرطان النخاع

ويمكن استجابة المريض لبعض علاجات سرطان النخاع، التي تأتي على النحو التالي:

الأدوية:

وتعمل على مهاجمة أنواع معينة من الخلايا السرطانية، وتمنع تلف الخلايا السليمة.

العلاج الكيميائي:

عن طريق التنقيط أو الحقن، والذي يستهدف قتل الخلايا السرطانية والحد من تكاثرها.

العلاج الإشعاعي:

وهنا تستخدم أشعة غاما والأشعة السينية لقتل الخلايا السرطانية، لتخفف من الألم، وتقلل من حجم الورم.

عملية زراعة نخاع عظم:

يجري استبدال نخاع العظم التالف بنخاع صحي من متبرع، ويبدأ الطبيب بطريقة العلاج هذه بعد نجاح العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.

عملية زرع النخاع أمل للمحاربين ولكن بشروط

وكان الدكتور خالد أبو العينين، أستاذ أمراض الدم والتحاليل، كشف من قبل عن حالة الناشئ الراحل، موضحًا إن محاربي أمراض الدم السرطانية يستجيبون للعلاج الكيماوي في المرة الأولى، ولكن مهاجمة المرض مُجددًا قد لا يستجيب للعلاج، وهنا يحتاج إلى عملية زراعة النخاع.

وحول عملية زراعة النخاع، أوضح الطبيب إن حينها يخضع المتبرع (من الأقارب الدرجة الأولى) لفحوصات ومن بعد تنشيط الدم، تُسحب الخلايا من المتبرع وتُحقن للمريض محارب السرطان، ولكن يظل تحت المراقبة بسبب احتمالية تدهور المريض مجددًا.