شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى فى التشكيل الأساسي لبيراميدز بمواجهة الجيش الملكي المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على الدفع برمضان صبحى فى التشكيل الأساسي خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

ويعتمد المدير الفني لبيراميدز على رمضان صبحي في التشكبل الأساسي بمواجهة الجيش الملكي كونه احد العناصر الأساسية ويتمتع بقوة بدنية وخبرة كبيرة في المباريات الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز الجيش الملكي فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها الفريق السماوي لتحقيق الفوز لتعزيز آماله فى بلوغ نصف نهائي البطولة القارية.

واستطاع بيراميدز حصد بطاقة الصعود من دور المجموعات (الـ16) لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باقتناص المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

ويقدم بيراميدز والجيش الملكى مستويات رائعة، وكان الأول تأهل وصيفاً للمجموعة الرابعة التي جمعت الترجي وساجرادا الأنغولي ودغوليبا المالي، بينما الثاني تصدر المجموعة الثانية التي ضمت صن داونز والرجاء المغربي ومانيما أنيون الكونغولي.

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول فى تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما يحتفظ الجيش الملكي المغربي بلقب حققه نسخة 1985.

بيراميدز يدخل المباراة منتشيًا بفوزه العريض الذي حققه على حساب البنك الأهلي، ليحجز به مقعده في نهائي كاس مصر للمرة الثانية على التوالي، ويضرب موعدًأ مع الزمالك، وعينه على الحفاظ على لقب النسخة الماضية التي يحمل لقبها.

يطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب. ويأمل الجهاز الفني في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ويدير مباراة الليلة الحكم الصومالي، عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيريوت المساعد الثاني، والتنزاني أحمد علي الحكم المساعد الرابع، وعلى تقنية الفيديو، توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا.

ويراقب المباراة، جمال سالم من ليبيا، ومراقب الحكام ليم كي شونج من موريشيوس، والمنسق العام بوتسو فالينتيا من جنوب أفريقيا، ومحمد السيسي المنسق الإعلامي من مصر، والمنسق الأمني باشينس نداندلا من إسواتيني، ومساعد المنسق العام إيمريك أناتولي من مدغشقر، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

وتقام مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكى على استاد مولاي عبد الله في الرباط في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.