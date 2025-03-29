شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الملكي المغربي يصل القاهرة غداً لمواجهة بيراميدز فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة فريق الكرة بنادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة غداً الأحد، استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتصل بعثة الجيش الملكي المغربي في السابعة مساء غدٍ إلى القاهرة، على أن يخوض تدريبه الوحيد مساء الاثنين باستاد الدفاع الجوي فى التاسعة مساءً، وهو نفس توقيت اللقاء.

وقرر الكاف، في وقت سابق، إقامة مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 1 أبريل المقبل باستاد الدفاع الجوي، على أن تقام مباراة الإياب في مدينة مكناس بالمغرب يوم 8 أبريل.