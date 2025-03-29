الامارات | شباب الأهلي يقترب من درع الدوري بفارق «7 خطوات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ شباب الأهلي على فارق النقاط السبع التي تفصله عن الشارقة، بعدما انتهت المواجهة التي جمعتهما مساء أمس، بالتعادل السلبي من دون أهداف، على استاد الشارقة ضمن مواجهات الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبذلك رفع «فرسان دبي» رصيده إلى 48 نقطة، ليقطع خطوة مهمة على طريقه نحو حصد اللقب، فيما رفع الشارقة رصيده إلى 41 نقطة.

وجاءت المباراة أقل مما كان متوقعاً، إذ بدأها الشارقة بتحفظ دفاعي على العكس من شباب الأهلي الذي أظهر نوايا هجومية واضحة، من خلال محاولة بالا التي قام بها من جهة اليسار، وسدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم.

ولاحت للضيوف فرصة محققة للتسجيل من خلال ضربة جزاء تحصل عليها بالا (أخطر لاعبي شباب الأهلي)، سددها كارتابيا، إلا أن تألق حارس الشارقة، عادل الحوسني حال دون أن تُترجم الفرصة إلى هدف، لتتحول اللعبة إلى ضربة ركنية لم تُستغل بعد ذلك (10).

ودخل الشارقة أجواء اللقاء عند منتصف هذا الشوط عبر تسديدة كايو لوكاس التي استقرت بين يدي الحارس، حمد المقبالي.

وقبل نهاية الشوط الأول سقط بالا داخل الصندوق، وفي البداية أعطى الحكم أحمد بلال ركلة جزاء لشباب الأهلي، لكنه عدل عن قراره بعد إشارة مساعد الحكم لوجود حالة تسلل على لاعب شباب الأهلي (42).

واستمرت الأفضلية لمصلحة شباب الأهلي في الشوط الثاني فكان أكثر سيطرة واستحواذاً على الكرة أغلب الوقت، لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاعات الشارقة المنظم، ما دفع لاعبيه في بعض الأحيان للجوء للتسديد من خارج الصندوق.

وعلى استاد زعبيل، استعاد الوصل نغمة الانتصارات من جديد، بالفوز على ضيفه عجمان بهدفين دون رد، لحساب تلك الجولة من البطولة.

وجاء هدف التقدم للوصل عن طريق مهاجمه جواو بيدرو، الذي استغل هفوة دفاعية من جانب كوسانوفيتش، ليُتابع الكرة في المرمى (27)، ثم عزز فابيو ليما تقدم الوصل بإضافة الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها بعد تعرض جواو بيدرو للعرقلة من جانب حارس عجمان، لتُصدق تقنية «الفار» على صحتها (74).

وبذلك رفع الوصل رصيده للنقطة 30 وتقدّم مؤقتاً للمركز الخامس، فيما تراجع عجمان للمركز التاسع بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة.

وفي المباراة الثالثة حقق خورفكان مفاجأة بعدما تمكّن من إسقاط الجزيرة بهدف سجله لاعبه المغربي طارق تيسودالي، بعد هجمة مرتدة منظمة قادها ايلتون مورتي الذي منحه تمريرة سحرية، وضعها بشكل رائع على يسار حارس الجزيرة (38).

وبهذا الانتصار صعد خورفكان للمركز السابع برصيد 27 نقطة، فيما توقف رصيد الجزيرة عند 30 نقطة في المركز الرابع.