الامارات | «ليلة النزال» من «يو إف سي» تعود إلى أبوظبي 26 يوليو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«يو إف سي»، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، عودة فعاليات «ليلة النزال» من «يو إف سي» إلى أبوظبي يوم السبت 26 يوليو 2025 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتعود «يو إف سي» إلى أبوظبي التي استضافت في شهر أكتوبر الماضي بطولة يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي، التي دافع خلالها الإسباني إيليا توبوريا بنجاح عن لقبه في فئة وزن الريشة عندما تغلب بالضربة القاضية في الجولة الثالثة على منافسه ماكس هولواي.

واستمتع عشّاق «يو إف سي» في أبوظبي خلال شهر أغسطس الماضي بسلسلة من المواجهات الشائقة ضمن فعالية ليلة النزال من يو إف سي: ساندهاجن ضد محمدوف، التي فاز خلالها عمر نور محمدوف على منافسه في وزن البانتام كوري ساندهاجن بقرارٍ من الحكّام بعد خمس جولات.



واحتضنت أبوظبي منذ عام 2010 ما يزيد على 20 من فعاليات «يو إف سي» التي تنظم، في إطار شراكتها طويلة الأمد مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مجموعة من أبرز نزالات الفنون القتالية المختلطة بمشاركة نخبة من المواهب العالمية في العاصمة الإماراتية.