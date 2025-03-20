الامارات | «الأبيض» يبحث عن النقاط الـ 3 في طهران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب آزادي في طهران، مواجهة صعبة ومفصلية أمام مضيفه المنتخب الإيراني، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ يخوض «الأبيض» هذه المباراة بعد الفوز التاريخي الذي حققه على منتخب قطر بخماسية نظيفة في الجولة السادسة، علماً بأن مباراة الذهاب بين المنتخبين التي أقيمت في العين قد انتهت بفوز إيران 1-صفر.

ورغم صعوبة مهمة «الأبيض» في مواجهة منتخب مدجج بالنجوم، ويتسلح بعاملي الأرض والجمهور، إلا أنها ليست مستحيلة، وفرصة للخروج بنتيجة إيجابية كبيرة، في حال عرف المدرب البرتغالي باولو بينتو كيف يدير المباراة، ويختار التوليفة المناسبة، وينتهج طريقة لعب تتناسب مع المنتخب الإيراني في عقر داره.

ويدخل المنتخب المباراة بطموحات تكرار سيناريو فوزه الكبير على العنابي القطري في الجولة الماضية، رافعاً رصيده إلى 10 نقاط.

ويعد الفوز هو الخيار المفضّل للمدرب بينتو الذي يواجه اختباراً صعباً وتحدياً جديداً، إذ إنه في حال تعثر المنتخب سيضعف من حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل المباشر، وفي حال الفوز وحصد نقاط المباراة سيرتفع رصيد المنتخب إلى 13 نقطة، وسيدخل منافساً قوياً في التأهل المباشر للمونديال، أو عن طريق الملحق، بجانب أن فوزه سيخلط حسابات المجموعة، لاسيما بالنسبة لإيران المتصدر بـ16 نقطة، وأوزبكستان صاحب المركز الثاني بـ13 نقطة.

ويحل المنتخب القطري رابعاً بسبع نقاط، وقيرغيزستان خامساً بثلاث نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين.

ويراهن بينتو على الأوراق الرابحة، خصوصاً بعد المتغيرات الكبيرة التي شهدتها قائمة الفريق بدخول عناصر جديدة مؤثرة يمكنها صنع الفارق.

وينتظر أن تشهد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب المباراة بعض التغييرات، إذ يتوقع مشاركة لاعبين انضموا حديثاً للمنتخب، مثل كايو لوكاس ولوان بيريرا، وكذلك مدافع الوحدة لوكاس بيمنتا.

ويدرك بينتو مصادر الخطورة في منتخب إيران، خصوصاً على صعيد الثنائي مهدي طارمي وسردار آزمون.

واستعد المنتخب لهذه المباراة بمعسكر داخلي في جبل علي، استمر لمدة 10 أيام.

وفي الجانب الآخر، فإن المنتخب الإيراني الذي يضم في صفوفه كوكبة من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات الكبيرة، يسعى بدوره للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتعزيز صدارته، لأنه في حال تعثره فإن ذلك سيهدد صدارته.

وكان المنتخب الإيراني قد حقق الفوز بصعوبة في الجولة الماضية على قيرغيزستان 3-2.

ترتيب المجموعة قبل الجولة السابعة

1- إيران (16 نقطة)

2- أوزبكستان (13 نقطة)

3- الإمارات (10 نقاط)

4- قطر (7 نقاط )

5- قيرغيزستان (3 نقاط)

6- كوريا الشمالية (نقطتان)