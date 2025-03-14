الامارات | «الإمارات للدراجات» يفوز بالمرحلة الرابعة من سباق باريس - نيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دراج فريق «الإمارات إكس آر جي»، جواو ألميدا، فوزاً مهماً في مسيرته، حيث تمكّن الدراج البرتغالي (26 عاماً)، أول من أمس، من الفوز بالمرحلة الرابعة من سباق باريس - نيس، الذي امتد من فيشي إلى لالوج دي جارد بمسافة 163.4 كم.

وشكّل الطريق الصاعد المصنف من الفئة الأولى، الذي يبلغ طوله سبعة كيلومترات، ساحة مثالية للتنافس بين أبرز المتسابقين، حيث اشتعلت المنافسة عندما شنّ متسابق فريق «فيسما-لاب»، جوناس فينجيجارد، هجوماً قوياً قبل كيلومترين من خط النهاية، لكن ألميدا ردّ بطريقته المعتادة، مُسرعاً ضمن مجموعة المقدمة المحدودة، محافظاً على الفارق مع الدنماركي بنحو 10 ثوانٍ.

وفي آخر 400 متر، انطلق ألميدا من الخلف، ليقلص الفارق مع فينجيجارد، قبل أن يتجاوزه بالقرب من خط النهاية، مُحققاً الفوز الـ16 لمصلحة فريق الإمارات - إكس آر جي هذا الموسم.

وأعرب ألميدا عن سعادته بهذا الفوز، مشيراً إلى أنه كان يوماً صعباً، حيث شهدت هذه المرحلة العديد من الأحداث، وكان هناك بعض الثلوج على المسار، لكن الفريق لم يستسلم، لافتاً إلى أن الصعود لم يكن حاداً بما فيه الكفاية، وكان من الصعب تقليص حجم المجموعة، لكنه بذل قصارى جهده حتى حقق الانتصار.

ويحتل ألميدا الآن المركز الخامس في التصنيف العام بفارق 37 ثانية عن متصدر السباق الجديد، فينجيجارد، الذي حصل على القميص من زميله في الفريق ماتيو يورجنسون.