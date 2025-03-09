الامارات | وفاة طبيب برشلونة تؤجل مباراة "البلوغرانا" وأوساسونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة السبت، عن وفاة طبيب الفريق الأول، قبل مواجهة الفريق الكاتالوني لنظيره أوساسونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتم تأجيل لقاء برشلونة وأوساسونا بسبب وفاة المدرب.

وقال النادي عبر بيان رسمي على إكس: "أعرب النادي عن حزنه العميق لفقدان أحد أفراد طاقمه الطبي، مقدماً تعازيه الحارة لعائلته وأصدقائه في هذا الوقت الصعب".

وأضاف البيان: "بناءً على ذلك قرر النادي تأجيل المباراة التي كانت مقررة ضد أوساسونا ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني إلى موعد لاحق، وذلك احتراماً للفقيد".

واختتم: "أكد مجلس إدارة برشلونة وجميع العاملين في النادي تضامنهم مع أسرة الطبيب الراحل، متمنين لهم الصبر والسلوان".