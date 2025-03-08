الامارات | عادل تاعرابت: شباب الأهلي حصل على فرصة واحدة أمام الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الشارقة، المغربي عادل تاعرابت، سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في المباراة التي جمعته مع شباب الأهلي، يوم الأربعاء الماضي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مشيراً إلى أن الشارقة كان الطرف الأفضل خلال المباراة، وأن شباب الأهلي حصل على فرصة واحدة فقط، أحرز من خلالها هدفه في المباراة، موضحاً أن الفريقين قدما مباراة كبيرة تليق باسمهما. وبالأرقام قدم عادل تاعرابت أفضل مبارياته مع الشارقة بعدما أسهم في صناعة هدف التعادل لفريقه بالشوط الثاني، بجانب صناعة فرصتين، إضافة إلى التدخلات الصحيحة وعدم خسارة الكرة خلال 31 تمريرة، ليكون الأعلى تقييماً في فريق الشارقة خلال المباراة.

وقال عادل تاعرابت، لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة جيدة، وكنا الأقرب إلى الفوز، في الشوط الأول أضعنا فرصتين للتسجيل، بينما شباب الأهلي لم يحصل إلا على فرصة واحدة، الحسم سيكون في مباراة العودة بالشارقة الأسبوع المقبل، وسعداء بتقديم مباراة كبيرة من الفريقين تليق بالمستوى المتطور، وتسعد الجمهور».

وأضاف اللاعب المغربي «أسعى دائماً إلى إسعاد الجمهور، وتقديم كل ما لدي لخدمة الفريق، والالتزام بتعليمات المدرب».

وعن الخمس مواجهات التي ستجمع الشارقة مع شباب الأهلي خلال شهر مارس الجاري في ثلاث بطولات مختلفة، قال: «أمر غير طبيعي، حيث لم أواجه هذا الموقف من قبل في مشواري، خمس مباريات متتالية أمام المنافس نفسه أمر غير طبيعي، بالتأكيد شباب الأهلي فريق كبير، ومواجهته أمر جيد، ودائماً ما نبحث عن إسعاد الجماهير».