الامارات | دبا الحصن يسقط في قبضة الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص الجزيرة فوزا صعبا أمام ضيفه دبا الحصن بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما على استاد محمد بن زايد لحساب الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين.

وعانى فخر أبوظبي للوصول إلى النقاط الثلاث، بعدما اضطر للانتظار للوقت المُحتسب بدلا من الضائع ليُسجل له فينيسيوس ميلو، هدف اللقاء الوحيد بعد التأكيد عليها من تقنية (الفار) «90+5».

وقدم الجزيرة شوطان مختلفان فظهر في الأول بلا أنياب هجومية على الرغم من امتلاكه للكرة أغلب الفترات، بعدما تمكن دبا الحصن من غلق كل المنافذ المؤدية لمرماهم.

وفي الشوط الثاني نشط الجزيرة بصورة أكبر مع التغيرات الهجومية التي أجرها مدربه حسين عموته، ليحصل على ضربة جزاء سددها المصري محمد النني، لكن الحارس سهيل عبد الله تصدى بها ببراعة وحولها إلى ضربة ركنية.

وبهذا الفوز يرفع الجزيرة رصيده للنقطة 30 وقفز للمركز الرابع على حساب العين الذي بقي رصيده عند 29 نقطة، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.