الامارات | بمشاركة 400 لاعباً.. كأس دبي للقارات تحت 13 سنة تنطلق الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً الثلاثاء منافسات النسخة الثامنة لبطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 28 من شهر فبراير الجاري، بمشاركة 400 لاعبا يمثلون 24 فريقاً.

ويتصدر قائمة المشاركين ريال مدريد الإسباني، تشيلسي الانجليزي، وميلان الايطالي، وبايرن ميونخ الالماني، وسيسكا موسكو الروسي، والاتحاد السعودي بالإضافة إلى أندية النصر، والوصل، وشباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والجزيرة، الشارقة، وفرسان هسبانيا.

ويلتقي في اليوم الأول فريق تشيلي مع إنجليزا، وجوغا بونيتو مع النصر، والجزيرة مع فرسان هسبانيا، وسلتا فيغو مع دريبلز، وزد مع آيريس سبورتس، وسيسكا مع شباب الأهلي، وميلان مع الوحدة، ورودينا مع الوصل، والاتحاد السعودي مع الشارقة، وبايرن ميونخ مع مهد، وفرسان هسبانيا مع حتا، وريال مدريد مع ليفانتي أزورو.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً اليوم الإثنين، بحضور مدير إدارة المواهب الرياضية، أحمد سالم المهري، ونجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق ميشيل سلغادو، ونجم منتخب فرنسا وأرسنال ومانشستر سيتي سابقاً، السفير الرياضي لدبي، باكاري سانيا، ومدراء شركات وأكاديميات كرة القدم في أندية دبي.

وأكد أحمد سالم أن «بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» تُساهم بشكل كبير في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في عالم كرة القدم».

وقال: «سعداء بوصول هذه البطولة للدورة الثامنة من عمرها وأن تواصل استقطاب أهم الفرق العالمية من مختلف المدارس الكروية التي تتنافس مع فرقنا المحلية مما يمنح لاعبينا الفرصة لاختبار قدراتهم ومقارنتها بالموهوبين في الأندية العالمية وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتقدم في مسيرتهم الكروية».

من جهته، شكر ميشيل سلغادو مجلس دبي الرياضي على الدعم المتواصل لهذه البطولة وثقته بالدور الذي تمثله هذه البطولة على مدار ثماني سنوات حتى أصبحت من أهم البطولات لهذه الفئة العمرية وتحتل مكانة كبيرة في المنطقة.

وقال: «البطولة تشهد نموًا متزايداً كل عام سواء في عدد الفرق أو المشاركين أو حتى في قوة المنافسات، ونحن على يقين بأن البطولة ستحقق نجاحًا كبيراً وستشهد منافسة قوية ورائعة هذا العام بمشاركة هذه الفرق العالمية".

وشدد بكاري سانيا على أن هذه البطولة يُكمن أهميتها في أنها تمثل أهم مراحل تشكيل اللاعب، تُصقل خبراته وتصنع لهم ذكريات رائعة لن ينسوها طوال حياتهم».