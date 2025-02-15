الامارات | تفوق على محمد صلاح.. يوم غير عادي في تاريخ عمر مرموش (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق على محمد صلاح.. يوم غير عادي في تاريخ عمر مرموش (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش النجم المصري عمر مرموش يوماً غير عادياً في انجلترا بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز 4-0 على نيوكاسل في في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، سجل منها "الفرعون المصري" ثلاثة أهداف جميلة.
المفارقة أن مرموش أصبح أول لاعب عربي يسجل (هاتريك) في غضون 14 دقيقة في تاريخ "البريمييرليغ" متفوقاً على مواطنه محمد صلاح الذي سبق له تسجيل ثلاثية لفريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد عام 2021، خلال 17 دقيقة.
ولا يزال الرقم القياسي لأسرع (هاتريك) في الدوري الإنجليزي مسجل باسم الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي إذ سجل ثلاثية في مرمى برايتون في غضون 10 دقائق فقط هذا الموسم.
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