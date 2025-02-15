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الامارات | تفوق على محمد صلاح.. يوم غير عادي في تاريخ عمر مرموش (فيديو)

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  • الامارات | تفوق على محمد صلاح.. يوم غير عادي في تاريخ عمر مرموش (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش النجم المصري عمر مرموش يوماً غير عادياً في انجلترا بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز 4-0 على نيوكاسل في في الجولة 25 من ، اليوم السبت، سجل منها "الفرعون المصري" ثلاثة أهداف جميلة.

المفارقة أن مرموش أصبح أول لاعب عربي يسجل (هاتريك) في غضون 14 دقيقة في تاريخ "البريمييرليغ" متفوقاً على مواطنه محمد صلاح الذي سبق له تسجيل ثلاثية لفريقه أمام مانشستر يونايتد عام 2021، خلال 17 دقيقة.

ولا يزال الرقم القياسي لأسرع (هاتريك) في الدوري الإنجليزي مسجل باسم الإنجليزي كول بالمر لاعب إذ سجل ثلاثية في مرمى برايتون في غضون 10 دقائق فقط هذا الموسم.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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