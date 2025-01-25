الامارات | الوصل يعرض 2.4 مليون دولار لضم بالاسيوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي الوصل قدّم عرضاً رسمياً لضم اللاعب الكولومبي برايان بالاسيوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة «سنترال دي غالو» إن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي تلقّى عرضاً لانتقال لاعبه البالغ من العمر 22 عاماً إلى صفوف الوصل مقابل 2.4 مليون دولار.

وأشارت إلى أن المفاوضات جارية بين الناديين، خصوصاً أن النادي البرازيلي كان قد تعاقد مع بالاسيوس مقابل ثلاثة ملايين دولار في مارس من العام الماضي قادماً من أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وأوضحت أنه في حال إتمام الصفقة، سيدفع الوصل المقابل المادي على ثلاث دفعات بواقع 800 ألف دولار في فبراير المقبل، والمبلغ نفسه في كل من يناير 2026 ويناير 2027.

ويلعب بالاسيوس في مركز الجناح على الجهتين اليمنى واليسرى، حيث يجيد بشكل أكبر على الجهة اليمنى خصوصاً أنه يلعب بالقدم اليسرى.

وشارك اللاعب الكولومبي مع أتلتيكو مينيرو في 26 مباراة خلال الموسم الماضي، وأحرز هدفين ولعب ثلاث تمريرات حاسمة.

من جانب آخر، أعاد الوصل قيد اللاعب الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً للموقع الرسمي لرابطة المحترفين، خرج اللاعب الصربي سردان ميايلوفيتش من قائمة «الإمبراطور» بعدما تعرض لانتقادات عديدة خلال الموسم الحالي، إذ لم ينجح في الظهور بشكل جيد، حيث خاض ست مباريات في الدوري، وحصل على إنذارين والبطاقة الحمراء مرة واحدة.

في المقابل، عاد الأرجنتيني بوبليتي إلى الوصل بعد فترة غياب تصل إلى تسعة أشهر عن المباريات، حيث كان قد أصيب خلال تدريبات الفريق في مايو 2024 قبل مواجهة البطائح في الجولة الـ22 من الدوري في الموسم الماضي، حيث أجرى عملية جراحية بعد إصابته بكسر في عظمة الصابونة اليسرى، حسب ما أعلن النادي في بيان رسمي على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

ويُعد بوبليتي من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، حيث قدم مستويات رائعة في الموسم الماضي، وكان من أسباب تفوق الفريق وتتويجه بالثنائية التاريخية الدوري وكأس رئيس الدولة.

وشارك بوبليتي في مباراة الوصل والسد القطري في كأس السوبر الإماراتي القطري، إذ لعب 40 دقيقة قدّم فيها مستوى متميزاً، وأسهم في تتويج فريقه بأول ألقاب العام الجديد، على الرغم من أنها أول مشاركة رسمية له بعد فترة غياب استمرت قرابة تسعة أشهر.

وكان بوبليتي قد انضم إلى الوصل في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2022-2023 قادماً من نادي إنديبندينتي الأرجنتيني في صفقة انتقال حر، وتألق مع الفريق في الموسم الأول الذي شهد مشاركته في 22 مباراة، وقدم مستوى أكثر تميزاً في الموسم الماضي بمشاركته في 28 مباراة منها 15 مباراة في بطولة الدوري، وأدى دوراً مؤثراً في عودة «الإمبراطور» إلى منصات التتويج وتحقيق ثنائية «الدوري والكأس»، وسجل اسمه ضمن قائمة الشرف التي حققت بطولة السوبر الإماراتي القطري.