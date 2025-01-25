شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات الطبية تثبت إصابة مدافع مودرن سبورت بخلع فى الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عبد الرحمن رشدان مدافع فريق مودرن سبورت والمعار من الأهلى، الإصابة بخلع في الكتف إثر الالتحام مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يخضع عبد الرحمن رشدان إلى برنامج علاجى تحت إشراف طبيب الفريق الفترة المقبلة قبل العودة إلى التدريبات والمباريات.

وكان فريق مودرن سبورت قد حقق الفوز على نظيره الزمالك بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والتي جاء عن طريق الكاميرونى جوزيف نجويم.

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة حرس الحدود ضمن الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والمقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد المكس بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.