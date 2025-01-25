شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أهداف فى دور المجموعات هذا الموسم من كابيتانو مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات دور المجموعات في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، العديد من الأهداف الرائعة خلال المباريات التي شهدت تنافسية كبيرة بين مواهب كابيتانو مصر.

ونشرت قناة أون تايم سبورت فيديو عبر حسابها على "فيس بوك"، أفضل 5 أهداف شهدتها مباريات دور المجموعات، معلقة عليها: "روعة ومتعة في أفضل 5 أهداف في دور المجموعات هذا الموسم من كابيتانو مصر".

وجاء أفضل هدف من نصيب محمود أبو جريشة لاعب فريق ميمى الشربينى، بينما جاء الهدف الثانى من نصيب أحمد حامد من فريق مصطفى رياض، وجاء الهدف الثالث من نصيب عمر عبد المعطى من فريق أبو رجيلة، وجاء الهدف الرابع من نصيب عبد الله فوزى من فريق شحتة الإسكندرانى، والهدف الخامس من نصيب عبد الرحمن ربيع من فريق إيهاب جلال.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.