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الامارات | تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، صورة للدولي المصري ونجم ، محمد صلاح (32 عاماً)، بقميص الهلال.

وأرفق تركي آل الشيخ مع صورة "مو" عبر منصة "فيسبوك"، 3 رموز تعبيرية تطرح تساؤلات عن مدى إمكانية انضمام اللاعب إلى بطل .

 يأتي ذلك في ظل غموض موقف صلاح بشأن تجديد عقده مع فريق ليفربول حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025 ولم يتم التوصل لاتفاق للتجديد حتى اللحظ وسط أنباء متضاربة ومتباينة.

وحاول الدوري السعودي خلال الانتقالات السابقة في ضم صلاح ولكن المفاوضات لم تكتمل، ما دعا الهلال إلى تجديد المفاوضات.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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