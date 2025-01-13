الامارات | خطة بيريز بعد الهزيمة الكارثية أمام برشلونة.. اجتماعات عاجلة والبديل جاهز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت الهزيمة الكارثية لفريق ريال مدريد أمام برشلونة في جدة عن تداعيات كبيرة داخل النادي الملكي. وقد أظهرت هذه الهزيمة للمرة الثانية على التوالي ضد برشلونة، والتي جاءت مصحوبة بصورة دولية سيئة، انعدام الخطة الواضحة على أرض الملعب.

وأفاد فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، عقب انتهاء المباراة، أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات جذرية أو فورية، ولكن من الآن فصاعدا سيتم تفعيل خطة إعادة ضبط لتحليل الوضع، وخلال هذا الأسبوع ستكون هناك جولة من الاجتماعات على أعلى مستوى، والتي تجمع مجلس الإدارة وأنشيلوتي، لمحاولة إجراء تشخيص واضح للوضع وتغيير المسار.

وأشار تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية إلى أن الثقة في أنشيلوتي قد تدهورت بعد الهزيمة، رغم النجاحات التي حققها منذ توليه تدريب الفريق. وعلى الرغم من ذلك، فإن إدارة النادي لا تنوي التوقف عن دعمه في الوقت الحالي، نظراً لصعوبة تغيير الطاقم التدريبي خلال الموسم الحالي.

وأضاف التقرير أن أداء الفريق يثير العديد من الشكوك، خاصةً بسبب افتقار النادي للفاعلية الدفاعية، إلى جانب الهزيمتين الثقيلتين أمام برشلونة، وحقيقة أن الفريق لم يقدم أي أداء في المباريات الكبيرة أمام ليفربول وميلان وأتلتيك بلباو في سان ماميس أو أتلتيكو مدريد، فقد فاز ريال مدريد بالفعل بلقبين ويحتل موقعًا جيدًا في الدوري، وعلى مشارف الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، ولكن النادي يحقق ذلك بصعوبة واضحة.

هذا الوضع يضع المدرب الإيطالي تحت الاختبار ، إذ تلمح الإدارة إلى أن فلورنتينو بيريز لديه بديل محتمل في حال اضطر أنشيلوتي للتنحي، وهو تشابي ألونسو. ولكن سيتم تأجيل هذا التقييم إلى نهاية الموسم.

وفي سياق متصل، قد تتجه إدارة النادي إلى الميركاتو الشتوي لتعزيز صفوف الفريق، رغم تحفظاتها السابقة.

وتدرس الإدارة إمكانية ضم لاعبين في مركز الظهير الأيمن أو في مركز الوسط بعد أن أثبتت المباراة أن تشواميني لا يمكنه اللعب في هذا المركز بفعالية.

وختامًا، وصل فريق ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث بدأ الوقت للتفكير العميق في الأزمة الراهنة وعقد الاجتماعات لتحديد القضايا المهمة والمضي قدمًا في البحث عن حلول.