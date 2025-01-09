شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يسدد نصف مستحقات ورثة أحمد رفعت ويتعهد بالباقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وليد دعبس، رئيس نادي موردن سبورت، جلسة مع ورثة أحمد رفعت، خلال الساعات الماضية، للتوصل لاتفاق بشأن مستحقات اللاعب الراحل لدى النادي جاء ذلك بعد إصدار اتحاد الكرة، خطابا يُلزم فيه نادي مودرن سبورت بسداد المستحقات المتأخرة لأسرة الراحل.

وأجرى وليد دعبس اتصالا هاتفيا بأسرة الراحل أحمد رفعت، بعد تسلمه خطاب الجبلاية المُلزم، وحضر أشقاء رفعت إلى نادي مودرن سبورت أمس، وتم الاتفاق بين دعبس وأسرة رفعت على سداد المستحقات المتأخرة على دفعيتن، حيث حصل الورثة أمس على شيك بقيمة 11 مليون جنيه، وهي نصف قيمة المستحقات المتأخرة البالغة 22 مليون جنيه، كدفعة أولى، على أن يتم سداد الدفعة الثانية خلال الفترة المقبلة.

وتعهد دعبس لأسرة رفعت، خلال الجلسة، بسداد مبلغ وثيقة التأمين المقررة لصالح اللاعب، بالإضافة إلى باقي المستحقات المتأخرة، مشيرا إلى أن ما حدث كان نتيجة اعتبار عقد اللاعب ساريا حتى بعد وفاته ومعاملته كلاعب في الفريق يحصل على مستحقاته المقررة وفقا للأقساط في العقد مثل باقي زملائه وهو ما أعلن عنه النادي ونشر مستنداته، وليس بإنقضاء العقد بعد وفاته وتسديد كامل المستحق للراحل.

من جانبه، وجه نادر شوقي وكيل اللاعب الراحل أحمد رفعت، وشقيقه محمد رفعت، الشكر لاتحاد الكرة على دوره وسرعته في إصدار خطاب رسمي بإلزام نادي مودرن سبورت بسداد المستحقات المتأخرة لأسرة اللاعب بعد فترة من رفض النادي الالتزام باستحقاقات اللاعب.

وألزم اتحاد الكرة، إدارة مودرن سبورت، بسداد مستحقات رفعت البالغة 22 مليون و250 ألف جنيه، لأسرة الراحل، بالإضافة إلى سداد مبلغ وثيقة التأمين المقررة للاعب، بعد الشكوى التي تقدم بها محمد رفعت شقيق اللاعب ضد النادي لعدم سدادهم مستحقاته.