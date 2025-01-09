شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025، حيث من المقرر أن تنطلق المنافسات يوم الخميس 16 يناير 2025.

تشهد مباريات هذا الدور مواجهات قوية ومثيرة بين الأندية، حيث تسعى الفرق لتقديم أفضل ما لديها للتأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المنافسة على اللقب. ينتظر عشاق كرة القدم المصرية متابعة هذه المواجهات التي تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

الخميس 16 يناير 2025:

إنبي × الإسماعيلي – الساعة 8:30 مساءً – استاد بتروسبورت.

الجمعة 17 يناير 2025:

سيراميكا × طلائع الجيش – الساعة 5:30 مساءً – استاد المقاولون العرب.

سموحة × زد إف سي – الساعة 8:30 مساءً – استاد الجيش ببرج العرب.

الإثنين 3 فبراير 2025:

تيم إف سي × الجونة – الساعة 8:30 مساءً – استاد خالد بشارة.

الجمعة 7 مارس 2025:

البنك الأهلي × الفائز من دجلة والمصري – الساعة 5:00 مساءً – استاد السويس الجديد.

الزمالك × مودرن سبورت – الساعة 8:30 مساءً – استاد القاهرة.

السبت 8 مارس 2025:

الفائز من المنصورة وبيراميدز × المقاولون العرب – الساعة 5:00 مساءً – استاد السويس الجديد.

غزل المحلة × فاركو – الساعة 8:30 مساءً – استاد غزل المحلة.