شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مباراتي الترسانة مع وي ولافيينا والسويس في دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مباراة الترسانة مع وي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفيـن.

بهذه النتيجة رفع فريق الترسانة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، بينما رفع وي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث في ترتيب دورى المحترفين.

كما حسم التعادل السلبي أيضا مباراة لافيينا مع منتخب السويس، ليرفع الأول رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر، بينما رفع فريق منتخب السويس رصيده إلى 17 نقطة وتقدم للمركز الرابع عشر.

وتختتم مباريات الأسبوع السادس عشر غدا عندما يستضيف القناة صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة نظيره سبورتنج صاحب المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة في اللقاء الأول لعبد الناصر محمد كمديرا فنيا لأبناء الإسماعيلية ويأمل في تحقيق أول ثلاث نقاط له مع الفريق خاصة وأن المنافس يعيش أسوأ فتراته بعدما خسر العديد من المباريات السهلة .