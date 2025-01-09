شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعسكر اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلى فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

قرر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، دخول الفريق معسكر مغلق اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى غدا السبت، على استاد القاهرة الدولى في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

ويختتم الدروايش استعداداته اليوم على استاد الإسماعيلية، ويعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة المسافرة إلى القاهرة من أجل المبيت بها استعدادا لمواجهة البنك.

وعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات البنك الأهلى وخاصة مباراتى البنك الأهلى مع غزل المحلة وبترول أسيوط لدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق لوضع الخطة المناسبة للعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة.

ويعيد حمد إبراهيم الخماسى محمد حسن الذى تعافى من التهابات الركبة، ومحمد نصر وخالد النبريصى ومروان حمدى ومحمد بيومي لقائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلى، بعدما غابوا عن مواجهة الفريق أمام طنطا فى كأس مصر والتى فاز بها الفريق بهدف نظيف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثامن في ترتيب جدول دورى nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مواجهات، فاز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل لاعبو الدراويش 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.