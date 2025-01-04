شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فريق الأهلي للخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق خاسف نوفل محمد، الذي استغل خطأ محمد الشناوي في الإمساك بالكرة وأودعها في الشباك الحمراء.

ترتيب مجموعة الأهلى

بهذه النتيجة، يتجمّد رصيد الأهلى عند 7 نقاط ويحتل المركز الأول ، فيما يرتفع رصيد بلوزداد إلى 6 نقاط ويحتل المركز الثاني ثم يأتي أورلاندو بايريتس فى المركز اثالث برصيد خمس نقاط، وأخيراً يحتل استاد أبيدجان الإيفواري المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام سموحة

ويلاقى فريق الأهلى نظيره سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الرابعة عصرا.