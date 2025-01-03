شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجزائر بدوري ابطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، يحيي عطية الله، رامي ربيعة، اشرف داري، خالد عبد الفتاح ، عمرو السولية ، أمام عاشور ، أحمد نبيل كوكا ، كريم الدبيس ، حسين الشحات ووسام أبو علي.

فيما تضم "دكة" فريق الأهلي، كلاً من : ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بالقاهرة مؤخراً بنتيجة 6-1 ، ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو و عبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

ويقع الأهلى حامل اللقب، في المجموعة الثالثة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفوارى.

ويعتلي الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بايريتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.