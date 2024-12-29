شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مباريات الجولة السابعة للدوري المصري "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 06:30 ص

تفتتح اليوم، الأحد، منافسات الجولة السابعة في دورى nile بإقامة مباراتين تجمع حرس الحدود مع طلائع الجيش، والزمالك مع الاتحاد السكندري.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعة 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصراً على استاد الدفاع الجوي، وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصراً باستاد القاهرة الدولي

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء باستاد السويس الجديد.

مواعيد مباريات الجولة السابعة للدورى المصرى

الأحد 29 ديسمبر

حرس الحدود & الطلائع..5 مساء

الزمالك & الاتحاد السكندري..8 مساء

الاثنين 30 ديسمبر

إنبى & الأهلى..5 مساء

الجونة & بيراميدز..5 مساء

زد إف سى & بتروجت..8 مساء

فاركو & سموحة..8 مساء

الثلاثاء

سيراميكا & المصري.. 3 عصراً

الأربعاء 1 يناير

مودرن سبورت & الاسماعيلى..5 مساء

غزل المحلة & البنك الأهلى..8 مساء



السابعة

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.