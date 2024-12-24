شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على عودة أكرم توفيق للجبهة اليمنى ويعيد عبدالفتاح للدكة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة نجمه أكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك أكرم توفيق فى التشكيل الأساسى للأهلى بمباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة فى مركز لاعب الوسط بينما قاد خالد عبد الفتاح الجبهة اليمنى ولكنه ظهر بشكل متراجع، مما يدفع المدرب السويسري لوضعه على دكة البدلاء.

وشهد آخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادلا سلبيا مع البنك الأهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى.