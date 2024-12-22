شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدي حارس مرمى المصري يواصل التأهيل بعد إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمود حمدي، حارس مرمى النادي المصري ، برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الشد في العضلة الخلفية، والتي حرمته من التواجد فى قائمة المصري خلال مواجهة حرس الحدود الماضية بالدوري.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى معسكره بالكلية الحربية بالقاهرة اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الأهلي في الدوري، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق، للاعبين.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.



وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، صفحة مواجهة حرس الحدود والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبياً في الجولة الخامسة من الدوري، استعداداً لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة من البطولة المحلية.

ونجح النادي المصري في حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.