شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

عُقد ظهر اليوم، السبت، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري للاتفاق على كافة التفاصيل والترتيبات الإدارية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ومراقب المباراة ومندوبو نادي شباب بلوزداد، وحضر من الأهلي سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد وكرم عطا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد قميص وشورت باللون الكحلي، وشراب من اللون الأبيض، ويرتدي حارس مرماه قميص وشورت باللون البرتقالي وشراب باللون الأصفر.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة الترتيبات الخاصة بمواعيد الوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء وغيرها من الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.