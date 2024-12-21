شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري الأبطال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد بين الأهلي و شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحضر المؤتمر مارسيل كولر المدير الفني وكابتن الفريق للحديث عنها والرد على أسئلة وسائل الإعلام حسب لوائح الكاف.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة من مساء غداً الأحد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

فى سياق أخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى إن علي معلول يخضع لاختبارات وقياسات بدنية خلال يومين لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وتحدث طبيب الأهلي عن تطورات حالة محمد هاني، مؤكدًا أنه يواصل المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الخلفي.

كما أوضح جاب الله أن كريم فؤاد يواصل المرحلة الثانية في البرنامج العلاجي والتأهيلي لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة، لافتًا إلى تحسن حالة اللاعب، كما أشار طبيب الأهلي إلى أن محمد عبد الله يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي.