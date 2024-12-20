شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير النادي الأهلي مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا لأنها أول مباراة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي السبت الماضي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

موعد مباراة الاهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يسنتقبل السفير الجزائري

فى سياق المباراة ، استقبل خالد مرتجي أمين ‏الصندوق، المكلف بمهام نائب رئيس النادي الأهلي، أمس الخميس، بالمقر الرئيسي بالجزيرة السفير ‏محمد سفيان براح، سفير دولة الجزائر الشقيقة في مصر، بحضور سعد شلبي المدير ‏التنفيذي للنادي.‏

في بداية الجلسة، حرص خالد مرتجي، على نقل تحيات مجلس إدارة الأهلي للسفير ‏الجزائري، وتأكيده على أن الأهلي دائما ما يسعد بمواجهة الأشقاء العرب لاسيما الأندية ‏الجزائرية، وشدد على تذليل كافة الصعاب أمام الأشقاء في الجزائر، سواء بعثة فريق ‏شباب بلوزداد أو منتسبيه قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأكد مرتجي على بذل كافة الجهود داخل الأهلي تجاه الأشقاء الجزائريين، بداية من ‏استقبال بعثة شباب بلوزداد وإقامتهم في القاهرة، وكذلك الحضور الجماهيري بالتنسيق ‏مع السلطات المصرية.‏

من جانبه، وجه السفير محمد سفيان براح، الشكر إلى النادي الأهلي على ما لمسه من احترافية ‏تبعث رسالة من الاطمئنان، قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد، كما وجه السفير ‏الجزائري التهنئة للأهلي على نجاحاته الكبيرة، ووقوفه على منصات التتويج في البطولات ‏العالمية والتي تعكس قيمة ومكانة النادي، وتتويجه مؤخرًا بجائزة أفضل نادٍ في ‏إفريقيا.‏

وأكد السفير الجزائري، أن زيارته للأهلي بمثابة زيارة عبر التاريخ الممتد منذ عام ‏‏1907، معربا عن سعادته الكبيرة بتواجده داخل الأهلي وبطيب الاستقبال من مسئوليه.‏

وقال السفير محمد سفيان براح، إن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد تعد احتفالية تجمع بين شعبين، ‏مؤكدا ثقته في تقديم الفريقين للمردود الذي يرضي ويلبى طموحات الجماهير، وفي ختام الزيارة، حرص المهندس خالد مرتجي، على إهداء درع وعلم النادي وقميص ‏الفريق إلى السفير الجزائري.‏