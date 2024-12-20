الامارات | عجمان ينفي وصول عروض من الإفريقي لضم الشيخاوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان، محمد حسين، وصول أي عروض رسمية من نادي الإفريقي التونسي، بشأن التعاقد مع لاعب خط الوسط، هيكل الشيخاوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم تصلنا أي عروض رسمية بشأن الشيخاوي، وفي حالة وصول أي عرض رسمي في هذا الخصوص، من المؤكد أنه ستتم دراسته والرد عليه بما يتناسب مع مصلحة النادي واللاعب على السواء».

وأضاف: «نادي عجمان لا يقف ضد مصلحة أي لاعب، سواء من المواطنين أو الأجانب، وكذلك من المقيمين، والدليل على ذلك في العديد من المواقف في السنوات الماضية، وكان آخرها مع فراس بالعربي، الذي رغب في خوض تجربة احترافية في نادي الشارقة».

وكانت إذاعة «ديوان» التونسية قد أوردت أنباء عن أن إدارة الإفريقي فتحت خطاً للمفاوضات مع لاعب فريق عجمان الإماراتي، هيكل الشيخاوي، تمهيداً للتعاقد معه.

وقالت إن «الإفريقي أتم الاتفاق بشكل رسمي على كامل بنود التعاقد مع هيكل الشيخاوي ووكيل أعماله قبل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة».

في وقت ذكر فيه موقع «winwin»، أنّ النادي الإفريقي اتفق مع الشيخاوي على جميع البنود الشخصية للعقد، وأن التوقيع الرسمي يتوقف على شرط واحد يتمثل في مدى نجاح اللاعب في فسخ عقده مع عجمان بالتراضي.

وكان هيكل الشيخاوي، الأحد الماضي، بمدرجات ملعب حمادي العقربي في رادس، لمتابعة مباراة الإفريقي أمام نجم المتلوي ضمن منافسات بطولة الدوري التونسي، بناء على دعوة من إدارة الإفريقي.

وحصل لاعبو عجمان على راحة من التدريبات عقب مباراة العروبة التي جرت، السبت الماضي، ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين وانتهت نتيجتها لمصلحة البرتقالي، بهدفين دون رد.

ورفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط مبتعداً خطوة كبيرة عن صراع الهبوط، ليحتل المركز العاشر على لائحة الترتيب العام لجدول المسابقة.

ومن المقرر أن يعاود عجمان تدريباته مساء الجمعة، إذ من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية واحدة خلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري، والذي يُعاود نشاطه في السادس من يناير المقبل.

وانتقل الشيخاوي إلى نادي عجمان في بداية الموسم الكروي الماضي 2023-24 قادماً من نادي الاتحاد المنستيري، بعقد يمتد موسمين، مع أفضلية عجمان في تمديد التعاقد لموسم ثالث.

وخاض اللاعب التونسي، البالغ من العمر 28 عاماً، مع «البرتقالي» 38 مباراة في جميع المسابقات، سجّل خلالها أربعة أهداف، وأسهم في صناعة خمسة أخرى، وكانت إسهاماته جميعها خلال الموسم الماضي، إذ لم ينجح خلال الموسم الحالي في تقديم أي تمريرة حاسمة أو تسجيل أي هدف، حيث لم يسجل في تسع مباريات خاضها مع فريقه في جميع المسابقات.

. اللاعب التونسي خاض مع «البرتقالي» 38 مباراة في جميع المسابقات، سجّل خلالها 4 أهداف، وأسهم في صناعة 5 أخرى.