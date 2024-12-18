كأس القارات للأندية: المغربي إدريسي يحاول تذكر "ذلك الفتى الصغير" في مواجهة ريال

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : يخوض المغربي أسامة إدريسي إحدى أبرز المحطات في مسيرته الكروية بعدما قاد فريقه باتشوكا المكسيكي إلى نهائي كأس القارات لكرة القدم (كأس إنتركونتيننتل)، حيث يتواجه مع العملاق الإسباني ريال مدريد بطل أوروبا الاربعاء على ستاد لوسيل في الدوحة.

وخطف إدريسي الأنظار بعد هدفه الجميل ضد بوتافوغو البرازيلي (3 0) في الدور ربع النهائي من كأس القارات ونيله جائزة أفضل لاعب في المباراة، ومن ثمّ بأدائه المتوازن خلال الفوز على الأهلي المصري 6 5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة 0 0) في الدور نصف النهائي.

قال عشية لقاء العملاق الإسباني في النهائي "كلاعب كرة قدم، في كل مرة تكون فيها في الملعب تحاول أن تتذكر ذلك الفتى الصغير الذي كان يحاول الوصول إلى هذه المرحلة في كل ملعب وكل مباراة. هذا هو الشعور الذي سيراودك دائما".

أظهر الجناح المغربي موهبة مميزة، خصوصا منذ انتقاله إلى الدوري المكسيكي حيث يواصل عروضه الجيدة التي أسهمت أيضا في قيادة الفريق إلى لقب دوري أبطال الكونكاكاف على حساب كولومبوس كرو الأميركي في المواجهة النهائية 3 0.

إشبيلية يتخلى عنه

في الأول من أيلول/سبتمبر 2023، لم يغادر إدريسي فريقه السابق إشبيلية الإسباني بصفقة انتقال مجانية فحسب، بل دفع النادي الأندلسي أيضا جزءا من راتبه مع بقاء عامين من عقده معه، وذلك تسهيلا لانتقاله.

وصل الجناح البالغ من العمر 28 عاما إلى ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" كصفقة مرتقبة خلال موسم 2020 2021 في ظل جائحة كوفيد 19، حيث استثمر مونتشي، المدير الرياضي آنذاك للنادي، 12 مليون يورو بعد أن لفت اللاعب المولود في هولندا الانتباه في ألكمار.

لكنّ إدريسي كافح لبلوغ الثبات والتأثير في النادي الإسباني. وفي شباط/فبراير 2021، بعد بضعة أشهر فقط من انضمامه، أُعير إلى اياكس أمستردام وتلى ذلك أيضا سلسلة انتقالات بالإعارة بينها قادش الإسباني وفينورد الهولندي.

في محطته الأخيرة مع فينورد، استعاد إدريسي جزءا من توازنه، مما أطلق الكلام في حينها عن التوقيع مع الفريق بشكل نهائي في صيف عام 2023. إلا أنّ ذلك لم يحصل وقرّر ناديه الاساسي إشبيلية فسخ عقده.

لكن تطور أدائه بألوان فينورد منحه فرصة العودة إلى المنتخب المغربي وإن كان لمباراتين فقط من أصل تسع بالمجمل في مسيرته الدولية، على أمل أن تكون كأس القارات مفتاح عودته إلى "أسود الأطلس" بقيادة المدرب وليد الركراكي.

وسيكون الامتحان ضد العملاق ريال مدريد، بطل مونديال الأندية خمس مرات وصاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب دوري أبطال أوروبا (15)، ليلة الاربعاء على ستاد لوسيل، الملعب الذي شهد تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بأول لقب مونديالي في مسيرته على حساب فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 3 في كانون الأول/ديسمبر 2022.

"الفريق الأكبر في أوروبا"

قال الثلاثاء "بالطبع سنتدرب الليلة (الثلاثاء) في هذا الملعب الرائع، لذلك أنا متأكد من أن كل لاعب... سيكون فخورا وسعيدا بالتواجد في هذه المباراة النهائية".

وعن مواجهة ريال مدريد، قال إدريسي "ستكون المباراة أكثر خصوصية، لأنه الفريق الأكبر في أوروبا والأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم".

وأردف "لذا، فإن وجودنا هنا هو شرف لنا".

ومن خلال لقاء ريال مدريد، سيكون إدريسي أمام مواجهة من نوع آخر ضد مواطنه ابراهيم دياس المنضم أخيرا إلى تشكيلة المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا تاريخيا قبل سنتين ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر، من دون تواجد دياس أو إدريسي.