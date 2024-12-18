الامارات | ريال مدريد يتحدى مفاجآت باتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس فيفا إنتركونتيننتال، بنظامها الجديد، بلقاء يجمع بين ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وباتشوكا المكسيكي بطل أميركا الشمالية والكونكاكاف، في المباراة النهائية التي تقام على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم.

يدخل فريق باتشوكا اللقاء منتشياً بفوزه بلقبين في غضون أسبوع، حيث فاز بكأس ديربي الأميركتين بعدما فجر مفاجأة مدوية بالفوز على بوتافوجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية بثلاثية من دون رد، وبعدها أطاح الأهلي المصري بطل إفريقيا بسيناريو درامي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتوج بكأس التحدي.

وسيخوض ريال مدريد المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا فهو صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الأبطال برصيد 15 مرة، منها ثلاث مرات تحت قيادة مديره الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في أعوام 2014 و2022 و2024.

كما يبقى الفريق المدريدي هو الأكثر تتويجاً بالألقاب في العالم، ويملك في خزائنه ثمانية ألقاب عالمية أخرى، حيث تُوّج بكأس العالم للأندية بنظامها القديم خمس مرات، إضافة إلى كأس إنتركونتيننتال التي كانت تجمع قديماً بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية برصيد ثلاث مرات.

في الجهة الأخرى، يأمل الأوروغوياني جييرمو ألمادا المدير الفني لباتشوكا المكسيكي، تحقيق لقبه الخامس مع الفريق بعد كأسين في إنتركونتيننتال وبطولة الدوري المكسيكي ودوري أبطال كونكاكاف، علماً بأنه تولى مسؤولية الفريق في عام 2022.