كأس القارات للأندية: ريال مدريد لا يزال ممسكا بزمام الامور بحسب أنشيلوتي

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : أكد مدرب ريال مدريد بطل أوروبا أنّ فريقه لا يزال في وضع جيد وممسكا بزمام الأمور رغم تقلب نتائجه أخيرا، وذاك عشية نهائي كأس القارات للأندية في كرة القدم (إنتركونتيننتال) أمام باتشوكا المكسيكي في استاد لوسيل المونديالي في الدوحة.

وقال أنشيلوتي الثلاثاء في مؤتمر صحافي "خوض نهائي كأس إنتركونتيننتال شهادة على أدائنا الممتاز في الموسم الماضي... عندما تبدأ الموسم، تريد أن تكون هناك، تريد أن تخوض المباراة النهائية.. سنحاول بالتأكيد الفوز".

وأوضح أنشيلوتي ردا على سؤال حول فقدان السيطرة على فريقه وأجاب مازحا "هل تسألني إن فقدت السيطرة؟ لا، لا شيء من هذا القبيل، فلا يزال ريال في وضع جيد وممسكا بزمام الأمور قبل النصف الثاني من الموسم".

وتابع "وجودنا هنا يعني أننا أبطال أوروبا، وعلينا ان ننهي الموسم الماضي وهو كان موسما ناجحا جدا لنا وللنادي".

يأتي كلام أنشيلوتي في خضم الاداء المتفاوت للعملاق المدريدي حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي والمركز العشرين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعن أداء النجم الفرنسي كيليان مبابي أجاب الـ"ميستر": "إنه لاعب مذهل، لكن بصراحة لا أعتقد انه وصل لأفضل مستوياته. رغم ذلك، اعتقد انّه تطوّر في المباريات الأخيرة".

وتابع "نحن سعداء بوجوده هنا، يستطيع أن يشغل أي مركز في الهجوم، سواء على اليسار أم اليمين، وهذا يسعدني جدا".

وعن تذبذب أداء الفريق هذا الموسم، تابع "حصل ذلك بسبب التغيّر في التشكيلة، وهذا أمر طبيعي عندما تغيّر الاستراتيجية في الدفاع أم المنظومة بشكل عام. أنا لست سعيدا بشكل تام لكنني راض عن تحسّن الفريق في الفترة الاخيرة، لأننا مررنا بفترة صعبة وهذا ما يجعل الفريق ذهنيا اقوى".

من جهته، قال اللاعب الإنكليزي جود بيلينغهام "سعداء بخوض هذه المباراة، نريد مواصلة تعزيز إرث ريال مدريد على المستوى العالمي".