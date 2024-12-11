شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجبلاية يعقد جلسة ودية صباح اليوم لوضع خطة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة جلسة ودية صباح اليوم الأربعاء لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة.



اتحاد الكرة



جلسة ودية لمجلس الجبلاية



مجلس إدارة اتحاد الكرة



هاني أبو ريدة وخالد الدرندلي

وفازت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح أمس الثلاثاء باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الجمعية العمومية أمس انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية ، وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.